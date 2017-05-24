Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Times: исполнитель теракта в Манчестере недавно вернулся из поездки в Ливию

Международная панорама
24 мая, 5:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Полиция и разведывательные службы Великобритании пытаются установить, мог ли Салман Абеди проходить подготовку в лагере боевиков

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/NIGEL RODDIS

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди недавно совершил поездку в Ливию. Об этом в среду сообщила британская газета The Times.

Читайте также новости по теме:
Расследование теракта в Манчестере
© Victoria Jones/ PA via AP

Освещение на Эйфелевой башне погашено в знак траура по погибшим в Манчестере

В Великобритании уровень террористической угрозы повышен до критического

Меры безопасности на финале Лиги Европы не будут усилены

"Он отправился в Ливию три недели назад и вернулся несколько дней назад", - приводит издание слова школьного друга Абеди. Как пишет The Times, в настоящий момент полиция и разведывательные службы пытаются установить, мог ли он проходить подготовку в ливийском лагере боевиков.

Другое британское издание, газета The Daily Mirror, во вторник сообщило, что Абеди предположительно был другом манчестерского вербовщика, которому удалось убедить "сотни британцев" направиться в Сирию, чтобы примкнуть к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе.

По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 были ранены. Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди. По информации СМИ, он родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование теракта в Манчестере
Страны
Ливия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
2
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от проигрыша "Оттаве" в шестом матче серии плей-офф НХЛ
3
Экс-гендиректор "Седьмой студии" и бывший главный бухгалтер задержаны по делу о хищении
4
Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 мая
5
Кадыров высказался за запрет выпускных вечеров в школах Чечни из-за денежных сборов
6
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
7
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
Темы дня
Загрузка...
Реклама