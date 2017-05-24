Times: исполнитель теракта в Манчестере недавно вернулся из поездки в Ливию

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди недавно совершил поездку в Ливию. Об этом в среду сообщила британская газета The Times.

"Он отправился в Ливию три недели назад и вернулся несколько дней назад", - приводит издание слова школьного друга Абеди. Как пишет The Times, в настоящий момент полиция и разведывательные службы пытаются установить, мог ли он проходить подготовку в ливийском лагере боевиков.

Другое британское издание, газета The Daily Mirror, во вторник сообщило, что Абеди предположительно был другом манчестерского вербовщика, которому удалось убедить "сотни британцев" направиться в Сирию, чтобы примкнуть к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе.

По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 были ранены. Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди. По информации СМИ, он родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.