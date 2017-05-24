СМИ: выборы в Таиланде могут быть отложены из-за серии взрывов

БАНГКОК, 24 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Парламентские выборы в Таиланде, намеченные на вторую половину 2018 года, могут быть отложены, если в стране продолжатся акты насилия на политической почве. Об этом сообщает газета The Bangkok Post.

Премьер-министр Прают Чан-Оча ранее неоднократно заявлял, что выборы будут проведены только в случае "сохранения мира и порядка" в обществе. После недавнего взрыва в государственном госпитале в Бангкоке Чан-Оча вновь коснулся этой темы. "Сможем ли мы провести выборы в этой ситуации, когда продолжаются взрывы, используется оружие, люди конфликтуют друг с другом? Это зависит от сотрудничества всех (политических) групп", - заявил премьер-министр.

Взрыв прогремел 22 мая утром на территории больницы Пхрамонгкутклао в приемном покое для военных пенсионеров. Ранения получили 25 человек. Взрывное устройство малой мощности, начиненное гвоздями, а также снабженное таймером, было помещено в вазу для цветов. В приемном покое эта ваза появилась буквально за десять минут до взрыва.

15 мая аналогичное устройство сработало у здания Национального театра в Бангкоке, став причиной ранения двух человек. За десять дней до этого у здания бывшего управления по выпуску государственной лотереи в Бангкоке также произошел взрыв, в результате которого пострадали двое муниципальных служащих. Глава национальной полиции Чактип Чаичинда заявил, что во всех трех инцидентах "прослеживается один почерк".

Представители правоохранительных органов пока воздерживаются от обнародования версий причин произошедшего. Однако многие таиландские политики уже поспешили связать последние события с трехлетием военного переворота в Таиланде, который произошел 22 мая 2014 года. Тогда переворот стал ответом армии на многомесячные политические акции протеста в Бангкоке.

Генерал Чан-Оча, пришедший к власти три года назад, ранее обещал провести парламентские выборы и вернуть страну на путь демократии в 2018 году после реализации структурных политических реформ.