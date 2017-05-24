Объект, по которому ВС Южной Кореи открыли огонь, оказался воздушным шаром с листовками

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Запущенный с территории КНДР неопознанный объект, по которому военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь, по-видимому, был воздушным шаром с пропагандистскими листовками. Об этом пишет агентство Yonhap.
Как сообщило министерство национальной обороны Республики Корея, всего было зафиксировано около десяти подобных объектов, некоторые из которых пересекли границу двух государств.
"Основываясь на результатах анализа, мы считаем вероятность того, что эти объекты были беспилотниками, небольшой", - приводит агентство слова представителя министерства.
Инцидент произошел в провинции Канвондо 23 мая примерно в 16:00 по местному времени (10:00 мск).