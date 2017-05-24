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В лондонском аэропорту задержан мужчина по подозрению в подготовке терактов

Международная панорама
24 мая, 6:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

В Скотленд-Ярде отметили, что данное задержание не связано с терактом в Манчестере

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники контртеррористического подразделения лондонской полиции задержали в аэропорту Станстед 37-летнего мужчину, который подозревается в подготовке терактов. Об этом говорится в заявлении, размещенном в среду на официальном сайте Скотленд-Ярда.

Согласно ему, мужчина, задержание которого было произведено во вторник вечером, собирался сесть на самолет, направлявшийся в Турцию. В заявлении отмечается, что операция связана с его возможной поездкой в Сирию.

После задержания мужчина был доставлен в полицейский участок на юге британской столицы. В настоящий момент офицеры полиции проводят обыски по двум адресам в северной части Лондона.

В сообщении отмечается, что данное задержание не связано с терактом в Манчестере.

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