В лондонском аэропорту задержан мужчина по подозрению в подготовке терактов

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники контртеррористического подразделения лондонской полиции задержали в аэропорту Станстед 37-летнего мужчину, который подозревается в подготовке терактов. Об этом говорится в заявлении, размещенном в среду на официальном сайте Скотленд-Ярда.
Согласно ему, мужчина, задержание которого было произведено во вторник вечером, собирался сесть на самолет, направлявшийся в Турцию. В заявлении отмечается, что операция связана с его возможной поездкой в Сирию.
После задержания мужчина был доставлен в полицейский участок на юге британской столицы. В настоящий момент офицеры полиции проводят обыски по двум адресам в северной части Лондона.
В сообщении отмечается, что данное задержание не связано с терактом в Манчестере.