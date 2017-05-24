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Экс-генсек ООН: Трампу необходимо вести диалог с Ираном

Международная панорама
24 мая, 7:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Кофи Аннан отметил, что Тегеран является "частью решения" конфликтов на Ближнем Востоке, включая сирийский

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НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан считает, что Вашингтону необходимо вести с Тегераном диалог, а направленная против Ирана риторика президента США Дональда Трампа не приведет к миру на Ближнем Востоке. Уверенность в этом Аннан высказал в интервью агентству Associated Press.

"Важно контактировать и вести с Ираном диалог", - считает Аннан, который в настоящий момент является председателем организации "Старейшины" (The Elders) - группы видных политических деятелей из разных стран, которые используют свой опыт и влияние для содействия миру и соблюдению прав человека.

Экс-генсек ООН, который был административным главой Всемирной организации в 1997-2006 годах, считает, что Тегеран является "частью решения" конфликтов на Ближнем Востоке, включая сирийский. "Мы не можем игнорировать этот факт", - убежден Аннан, который с февраля по август 2012 года также занимал пост спецпредставителя ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ) по Сирии.

По мнению Аннана, Трампу необходимо предпринимать "шаги, направленные на снижение напряженности" на Ближнем Востоке, а не на ее усиление. Он также выразил удивление в связи с тем, что Трамп ранее в своих заявлениях не исключал возможности встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако не готов при этом к диалогу с Тегераном. "Иран продемонстрировал больше дисциплины и ответственности по сравнению с Северной Кореей", - убежден Аннан, в качестве примера приведя подписание и соблюдение Тегераном соглашения по поводу его ядерной программы.

Трамп неоднократно обвинял Иран в спонсировании терроризма и резко критиковал ядерную сделку, заключенную с Тегераном при предыдущей администрации Барака Обамы. Выступая во вторник в Музее Израиля в Иерусалиме по итогам своего визита в еврейское государство, Трамп, в частности, подчеркнул, что США привержены недопущению появления у Ирана ядерного оружия и прекращению поддержки Тегераном террористов.

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