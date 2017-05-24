Коронер: вины полиции в гибели людей во время теракта 2014 года в сиднейском кафе нет

СИДНЕЙ, 24 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Полиция не виновна в гибели заложников в результате теракта в сиднейском кафе Lindt в 2014 году, но могла бы действовать быстрее. К такому выводу пришел коронер штата Новый Южный Уэльс Майкл Барнс, представивший в среду основные результаты своего продолжавшегося полтора года расследования обстоятельств событий, произошедших в Сиднее 15 декабря 2014 года.

Утром того дня исламский экстремист Харон Монис вошел в кафе, расположенное в самом центре города, и, угрожая оружием, взял в заложники 18 человек. Противостояние полиции и преступника продолжалось более 17 часов. В результате предпринятого глубокой ночью штурма преступник был ликвидирован, а два заложника - менеджер кафе Тори Джонсон и адвокат Катрина Доусон - погибли. Правительство Австралии объявило захват заложников в сиднейском кафе терактом, и коронер это подтвердил.

"Я категорически настаиваю на том, что вина в гибели людей и получении заложниками травм (во время осады и штурма кафе) лежит не на полиции, а на Хароне Монисе", - говорится в коронерском докладе.

В то же время Майкл Барнс считает, что полиция могла бы приступить к штурму кафе быстрее. "Основная стратегия действия полиции в подобных случаях состоит в ведении переговоров и сдерживания, и именно эта стратегия была избрана при осаде кафе Lindt", - отмечается в докладе. - К сожалению, она не сработала, поскольку ее придерживались не только на начальном этапе операции (что было правильно), но и позднее, когда было определено, что захват заложников является терактом. Необходимо было провести оперативную оценку эффективности работы этой стратегии, но нет никаких свидетельств того, что такая адекватная оценка было проведена".

"Я считаю, что полицейские должны были начать штурм кафе сразу же после первых выстрелов Мониса, - подчеркнул коронер. - После этих выстрелов стало ясно, что не существует практически никаких шансов решить проблему без применения силы, в то время как заложники оказались в крайне опасной ситуации. 10 минут, которые прошли (между первыми выстрелами террориста и началом штурма) без каких-либо решительных действий полиции, оказались слишком долгой отсрочкой".