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В Казахстане законодательно закрепят лишение гражданства за терроризм

Международная панорама
24 мая, 7:56 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Цель законопроекта - приведение законодательных актов в соответствии с недавними поправками в конституцию

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АСТАНА, 24 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана сегодня одобрил в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами конституции Республики Казахстан". Документ предусматривает лишение гражданства за террористические и другие особо тяжкие преступления.

Цель законопроекта - приведение законодательных актов в соответствии с недавними поправками в конституцию. При этом дополнительный вид уголовного наказания предусматривается в 21-й статье Уголовного кодекса. "По 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в 10 статьях Уголовного кодекса, предлагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства. Например, за акт терроризма, создание и руководство террористической группой и участие в ее деятельности", - рассказал министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев, представляя законопроект депутатам.

По его словам, лишать гражданства предлагается и за преступления, которыми причинен тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам республики. В это понятие входят независимость, унитарность и президентская форма правления страны.

"К преступлениям, в результате совершения которых причиняется тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам Республики Казахстан, отнесены 16 составов преступлений, предусмотренных в 11 статьях Уголовного кодекса. Например, геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности", - пояснил министр юстиции.

Он уточнил, что лишение гражданства будет назначаться судом в исключительных случаях на основе полного исследования обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и тяжести наступивших последствий.

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