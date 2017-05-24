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Японский сторожевик отправился в Южно-Китайское море для проведения учений

Международная панорама
24 мая, 7:58 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Япония укрепляет свое присутствие в стратегически важном Южно-Китайском море, где Пекин претендует на большую часть акватории и находится по этому вопросу в конфликте с рядом стран региона

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ТОКИО, 24 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Сторожевой корабль "Этиго" японской береговой охраны отправился из порта Ниигата в Южно-Китайское море для проведения учений. Как сообщило Управление безопасности на море Японии, 3 июня он будет отрабатывать совместные действия против пиратов с пограничными кораблями Филиппин в районе порта Давао. 16 июня такие же учения "Этиго" проведет с морской полицией Вьетнама.

Япония в последнее время укрепляет свое присутствие в стратегически важном Южно-Китайском море, где Пекин претендует на большую часть акватории и находится по этому вопросу в конфликте с рядом стран региона. Только что, в частности, учения с ВМС ряда государств Юго-Восточной Азии провел японский вертолетоносец "Идзумо", который сопровождал ракетный эсминец.

Токио также подарил Филиппинам и Вьетнаму сторожевые корабли, стремясь к укреплению сотрудничества с этими странами.

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