Японский сторожевик отправился в Южно-Китайское море для проведения учений

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ТОКИО, 24 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Сторожевой корабль "Этиго" японской береговой охраны отправился из порта Ниигата в Южно-Китайское море для проведения учений. Как сообщило Управление безопасности на море Японии, 3 июня он будет отрабатывать совместные действия против пиратов с пограничными кораблями Филиппин в районе порта Давао. 16 июня такие же учения "Этиго" проведет с морской полицией Вьетнама.
Япония в последнее время укрепляет свое присутствие в стратегически важном Южно-Китайском море, где Пекин претендует на большую часть акватории и находится по этому вопросу в конфликте с рядом стран региона. Только что, в частности, учения с ВМС ряда государств Юго-Восточной Азии провел японский вертолетоносец "Идзумо", который сопровождал ракетный эсминец.
Токио также подарил Филиппинам и Вьетнаму сторожевые корабли, стремясь к укреплению сотрудничества с этими странами.