В центре Бишкека уничтожен муляж взрывного устройства

БИШКЕК, 24 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Муляж самодельного взрывного устройства обнаружен в центре столицы Киргизии.

Об этом сообщил в среду Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

По данным ведомства, в среду утром в дежурную часть милиции города поступил анонимный звонок об обнаружении возле Национальной Филармонии имени Токтогула Сатылганова подозрительного предмета. "На место были направлены сотрудники МВД и ГКНБ, прилегающая к зданию территория была оцеплена", - говорится в сообщении.

Во время осмотра местности была обнаружена "подозрительная коробка". "Саперы устройством для обезвреживания уничтожили муляж самодельного взрывного устройства", - сообщил комитет. В настоящее время совместная оперативно-следственная группа МВД и ГКНБ продолжает проводить расследование данного инцидента.