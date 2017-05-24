В центре Бишкека уничтожен муляж взрывного устройства

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БИШКЕК, 24 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Муляж самодельного взрывного устройства обнаружен в центре столицы Киргизии.
Об этом сообщил в среду Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.
По данным ведомства, в среду утром в дежурную часть милиции города поступил анонимный звонок об обнаружении возле Национальной Филармонии имени Токтогула Сатылганова подозрительного предмета. "На место были направлены сотрудники МВД и ГКНБ, прилегающая к зданию территория была оцеплена", - говорится в сообщении.
Во время осмотра местности была обнаружена "подозрительная коробка". "Саперы устройством для обезвреживания уничтожили муляж самодельного взрывного устройства", - сообщил комитет. В настоящее время совместная оперативно-следственная группа МВД и ГКНБ продолжает проводить расследование данного инцидента.