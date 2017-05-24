Мажилис Казахстана одобрил законопроект по полномочиям президента и правительства

АСТАНА, 24 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана в среду одобрил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан". Документ направлен на приведение законов в соответствие с недавними поправками в конституцию. Изменения вносятся в восемь конституционных законов.

"В конституционном законе "О президенте" полномочия президента Казахстана приводятся в соответствие с конституционными поправками. В частности, президент по представлению премьер-министра, внесенному после консультаций с Мажилисом парламента, назначает на должности членов правительства", - рассказал министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев, представляя законопроект депутатам.

Предусмотрено, что в случае обращения депутатов парламента об освобождении от должности члена правительства в установленном конституцией порядке президент должен освободить его от должности.

Конституционный закон "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" дополнен статьей, которая определяет порядок согласования с Мажилисом кандидатур членов правительства. "Консультации будут проводится в соответствующих постоянных комитетах. Кандидатуры на должности представляет премьер-министр или уполномоченное им должностное лицо. Соответствующий комитет будет выносить заключение по каждой обсуждаемой кандидатуре", - пояснил министр юстиции.

Также устанавливается норма, в соответствии с которой правительство действует в пределах срока полномочий Мажилиса и слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом. Кроме того, в конституционный закон "О правительстве" внесены изменения по упразднению центральных исполнительных органов, не входящих в состав правительства.

Согласно законотворческой процедуре законопроект после одобрения Мажилисом направляется на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату) парламента.