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В результате теракта в Манчестере погибли два гражданина Польши

Международная панорама
24 мая, 9:25 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Также сообщается, что еще один получил ранения

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ВАРШАВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Два гражданина Польши стали жертвами произошедшего в Манчестере теракта. Об этом сообщил в среду МИД страны.

"Британские службы подтвердили, что среди жертв теракта в Манчестере есть как минимум два гражданина Польши, а один получил ранения", - указано в заявлении.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе.

По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 получили ранения. Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди. По информации СМИ, он родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

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