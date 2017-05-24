В Пхеньяне считают создание в ЦРУ нацеленного против КНДР центра объявлением войны

ПХЕНЬЯН, 24 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Решение Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США создать в его структуре специальный центр, нацеленный против КНДР, в Пхеньяне считают "объявлением войны". Об этом сообщила газета "Нодон синмун".

Как отмечается в опубликованной статье, руководство КНДР "считает создание такого центра грубым вызовом и открытым объявлением войны".

В Пхеньяне утверждают, что заявления представителей США о необходимости активизировать разведывательную деятельность, чтобы справится с ракетно-ядерной угрозой со стороны КНДР, "лишены какой-либо логики". По мнению "Нодон синмун", "никто не может лишить суверенное государство законного права принимать меры для укрепления обороноспособности".

"Агенты ЦРУ собираются развернуть нацеленную против Пхеньяна шпионскую деятельность в различных регионах мира, но им никогда не найдется места в КНДР", - предупреждает газета.

11 мая ЦРУ США создало специальный центр для противодействия угрозе, которая "исходит от ядерной и ракетной программ КНДР". Об этом говорилось в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Согласно заявлению ЦРУ, оно пошло на этот шаг с целью "использовать все ресурсы, возможности и полномочия управления в целях реагирования на угрозу со стороны ядерной и ракетной программ Северной Кореи".

В ведомстве подчеркивают, что данный центр "будет опираться на опытных сотрудников со всего управления, объединяя их с тем, чтобы их мастерство и творческий потенциал были направлены против Северной Кореи".