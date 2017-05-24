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Встреча папы римского с Трампом в Ватикане продолжалась около 30 минут

Международная панорама
24 мая, 10:12 дата обновления: 24 мая, 10:30 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

После встречи с понтификом президент США, как предполагается, оправится в президентский Квиринальский дворец, где его примет президент Италии Серджо Маттарелла

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Президент США Дональд Трамп и папа римский Франциск

Президент США Дональд Трамп и папа римский Франциск

© EPA/ALESSANDRA TARANTINO/POOL

ВАТИКАН, 24 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Первая встреча папы римского Франциска и президента США Дональда Трампа продлилась почти 30 минут. Американский лидер прибыл в среду в Ватикан на аудиенцию к понтифику.

О содержании беседы пока не сообщается. После личной беседы с глазу на глаз при помощи переводчиков Франциск приветствовал американскую делегацию, в состав которой помимо супруги Трампа Меланьи и дочери Иванки с мужем Джаредом Кушнером вошли госсекретарь Рекс Тиллерсон, а также ряд советников президента, включая помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера.

Понтифик благословил Меланью и поинтересовался, как могли расслышать журналисты, наблюдавшие за прямой трансляцией церемонии в пресс-центре, что они ели на ужин в Риме. "Пиццу?" - спросил он. Франциск и Трамп обменялись несколькими рукопожатиями, Франциск преподнес Трампу памятный медальон.

И Меланья, и Иванка в соответствии с ватиканском протоколом, не допускающим наличия трех цветов в туалете - белого, красного и фиолетового (цвета папы и церковных сановников), - были одеты в черные платья с кружевными элементами. На головах у них были платки, хотя по ватиканскому этикету это больше не является обязательным аксессуаром для женщин во время аудиенции у папы римского. Меланья, по наблюдению журналистов, была похожа на звезду итальянского кино Софи Лорен.

Тиллерсон, Макмастер, а также Кушнер в качестве советника президента отправились на переговоры с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Женскую часть делегации проводили на осмотр капеллы Паолина, расписанной двумя фресками Микеланджело.

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Трамп, Дональд Франциск (папа римский)
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