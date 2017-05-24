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Глава МВД Великобритании: высший уровень террористической угрозы продержится недолго

Международная панорама
24 мая, 10:13 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 24, мая. /ТАСС

Эмбер Радд заявила телеканалу Sky News, что критический уровень угрозы останется в силе до тех пор, пока расследование не достигнет своих целей

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ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Критический уровень террористической угрозы в Великобритании продержится недолго. Об этом заявила телеканалу Sky News глава британского МВД Эмбер Радд.

"Критический уровень террористической угрозы останется в силе до тех пор, пока расследование не достигнет своих целей", - отметила министр.

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Ранее премьер Тереза Мэй объявила, что уровень террористической угрозы в королевстве повышается с серьезного до критического. Вооруженные полицейские, которые охраняют критически важные объекты инфраструктуры, получили поддержку военных. При этом с 2014 года уровень террористической угрозы держался на предпоследнем уровне по пятибалльной шкале в связи с "серьезным обострением" ситуации в Ираке и Сирии.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе.

Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди. По информации СМИ, он родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии. Накануне в Манчестере во время расследования теракта были арестованы три человека.

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