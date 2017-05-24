Бургомистр Брюсселя запретил любые массовые акции у отеля, где остановится Эрдоган

Правительство предложило повременить с продажей "Сумме" блокпакета акций "Трансконтейнера"Транспорт 24 мая, 10:46
Мутко: национальный план выведет борьбу с допингом в России на новый уровеньСпорт 24 мая, 10:44
Зерновой союз РФ: экспортеры не сообщали о новых проблемах с экспортом зерна в ТурциюЭкономика и бизнес 24 мая, 10:40
Минюст Украины представил дополнительные пояснения в ЕСПЧ по иску к РФ по событиям в КрымуМеждународная панорама 24 мая, 10:35
Моряки будущего могут всю жизнь провести на берегуСоциальная ответственность 24 мая, 10:33
Патрушев: РФ готова оказывать помощь в расследовании пострадавшим от терроризма странамПолитика 24 мая, 10:33
Впервые в РФ по периметру границы создано сплошное радиолокационное поле СПРНАрмия и ОПК 24 мая, 10:27
Аэропорт Шереметьево в 2016 году получил чистую прибыль по РСБУ в размере 15,5 млрд рублейТранспорт 24 мая, 10:26
Усманов сравнил Навального с героем "Собачьего сердца"Происшествия 24 мая, 10:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Бургомистр Брюсселя Иван Майер запретил любые массовые скопления людей перед отелем, где остановится президент Турции Тайип Эрдоган, прибывающий вечером на саммит НАТО. Об этом сообщили городские власти бельгийской столицы.
"Бургомистры Брюсселя, а также столичных коммун Иксель и Сен-Жиль приняли решение запретить любые массовые скопления людей на площади Стефани", - говорится в сообщении.
Ранее сторонники президента Эрдогана запустили в Facebook кампанию с призывом к членам местной турецкой диаспоры выйти на митинг. Демонстрация намечена на 24 мая на 18:00 (19:00 мск), о намерении участвовать в нем заявили уже свыше 700 человек.
По информации агентства Belga, власти Брюсселя во вторник отказались выдавать разрешение на проведение этого митинга. Однако поскольку кампания по его организации активно продолжается, городские власти приняли решение пойти еще дальше и блокировать площадь, запретив любые массовые скопления людей там сегодня и завтра.
Саммит НАТО состоится в Брюсселе 25 мая. Большая часть лидеров 28 стран альянса прибывает в столицу уже 24 мая вечером.