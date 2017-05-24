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Бургомистр Брюсселя запретил любые массовые акции у отеля, где остановится Эрдоган

Международная панорама
24 мая, 10:41 UTC+3 БРЮССЕЛЬ Ася Арутюнян, Денис Дубровин

Ранее сторонники Эрдогана запустили в Facebook кампанию с призывом к членам местной турецкой диаспоры выйти на митинг

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Бургомистр Брюсселя Иван Майер запретил любые массовые скопления людей перед отелем, где остановится президент Турции Тайип Эрдоган, прибывающий вечером на саммит НАТО. Об этом сообщили городские власти бельгийской столицы.

"Бургомистры Брюсселя, а также столичных коммун Иксель и Сен-Жиль приняли решение запретить любые массовые скопления людей на площади Стефани", - говорится в сообщении.

Ранее сторонники президента Эрдогана запустили в Facebook кампанию с призывом к членам местной турецкой диаспоры выйти на митинг. Демонстрация намечена на 24 мая на 18:00 (19:00 мск), о намерении участвовать в нем заявили уже свыше 700 человек.

По информации агентства Belga, власти Брюсселя во вторник отказались выдавать разрешение на проведение этого митинга. Однако поскольку кампания по его организации активно продолжается, городские власти приняли решение пойти еще дальше и блокировать площадь, запретив любые массовые скопления людей там сегодня и завтра.

Саммит НАТО состоится в Брюсселе 25 мая. Большая часть лидеров 28 стран альянса прибывает в столицу уже 24 мая вечером.

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