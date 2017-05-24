Минюст Украины представил дополнительные пояснения в ЕСПЧ по иску к РФ по событиям в Крыму

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Украина дополнила поданный в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России, связанный с событиями в Крыму. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью "5 каналу".

"Туда (в ЕСПЧ) Украина уже подала дополнительные пояснения по существу по делу о Крыме", - сказал он.

Министр также сообщил, что на следующей неделе украинская сторона представит "ряд доказательств", которые были собраны "совместно с коллегами из различных правоохранительных органов". В презентации, по его словам, примут участие "свидетели, которые согласились выйти в публичную плоскость и дать информацию для украинских граждан по тем фактам, которые мы сейчас отправили в ЕСПЧ ".

Иски Украины к России

Министерство юстиции Украины с 2014 года подало пять межгосударственных исков против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Речь идет об исках, связанных с событиями в Крыму и Донбассе, и нарушениями там прав человека, как ранее уточнял Петренко. Сумма первого иска по событиям 2014 года в Крыму и Донбассе - $1 трлн. Кроме того, там же находится блок дел, связанных с детьми-сиротами, которые были вывезены из Донбасса в Россию. Украина расценивает эти действия как "незаконное похищение". Отдельные блоки дел касаются событий 2015 и 2016 годов.

Кроме того, Украина 16 января подала иск в Международный суд ООН по обвинению РФ в нарушении конвенций о противодействии финансирования терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. В нем, в частности, утверждается, что вслед за "оранжевой" революцией 2004 года страна "подвергалась постоянно увеличивающемуся давлению и унижению", а с 2014 года также вмешательству во внутреннюю политику "путем военного вторжения на Украину, финансирования террористических актов и нарушения прав миллионов украинских граждан" со стороны РФ.

В марте министерство юстиции Украины сообщило о намерении дополнить уже существующие иски против России в международных судах материалами по введению на украинских предприятиях внешнего управления со стороны провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В октябре 2016 года Украина заявила о передаче в Международный суд ООН иска о нарушении Россией морского права и "правил использования недр на континентальном шельфе в Крыму".

Помимо этого, Киев подал в ВТО жалобу на введенные Россией ограничения на транзит украинских товаров.