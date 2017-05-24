Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китай не просил США дать ему 100 дней для оказания давления на КНДР

Международная панорама
24 мая, 10:57 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

Официальный представитель МИД КНР отметил, что на переговорах Си Цзиньпин и Трамп затрагивали вопрос Корейского полуострова, однако информация о просьбе не оказывать давление на КНДР "недостоверна"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

© AP Photo/Alex Brandon

ПЕКИН, 24 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в начале апреля не обращался к Вашингтону с просьбой в течение 100 дней не предпринимать жестких односторонних мер в отношении КНДР. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Это информация недостоверна", - сказал дипломат.

Он добавил, что во время встречи Си Цзиньпин и Дональд Трамп "познакомились и установили очень хорошие отношения". "Мы уже говорили об этой встрече, ее целью было развитие двусторонних отношений, расширение сотрудничества", - добавил он.

"Разумеется, стороны затрагивали вопрос Корейского полуострова", - подытожил Лу Кан и подчеркнул, что информация о просьбе Пекина к Вашингтону не оказывать давление на КНДР "недостоверна".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
2
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
3
Усманов сравнил Навального с героем "Собачьего сердца"
4
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы мессенджеров
5
Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах
6
Впервые в РФ по периметру границы создано сплошное радиолокационное поле СПРН
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама