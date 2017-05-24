Китай не просил США дать ему 100 дней для оказания давления на КНДР

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ПЕКИН, 24 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в начале апреля не обращался к Вашингтону с просьбой в течение 100 дней не предпринимать жестких односторонних мер в отношении КНДР. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Это информация недостоверна", - сказал дипломат.
Он добавил, что во время встречи Си Цзиньпин и Дональд Трамп "познакомились и установили очень хорошие отношения". "Мы уже говорили об этой встрече, ее целью было развитие двусторонних отношений, расширение сотрудничества", - добавил он.
"Разумеется, стороны затрагивали вопрос Корейского полуострова", - подытожил Лу Кан и подчеркнул, что информация о просьбе Пекина к Вашингтону не оказывать давление на КНДР "недостоверна".