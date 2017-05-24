ABC: экстремисты на Филиппинах взяли в заложники католического священника и еще 13 человек

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Экстремисты на Филиппинах взяли в заложники 14 человек, в том числе католического священника. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на местные власти.

По ее данным, инцидент произошел в городе Марави. Боевики требуют от правительства вывода войск.

Во вторник в филиппинской провинции Минданао, где происходят вооруженные столкновения между военными и боевиками из группировки, связанной с организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), было введено военное положение. В городе Марави военные блокировали квартиру, в которой находятся вооруженные боевики группировки "Мауте".

По данным спецслужб, среди боевиков, блокированных военными в Марави, находится главарь экстремистской группировки "Абу Сайяф" Иснилон Хапилон. Группировки "Мауте" и "Абу Сайяф" присягнули на верность ИГ.

В связи с обострением ситуации президент Филиппин Родриго Дутерте сократил срок визита в РФ.