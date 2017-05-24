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В Киеве более 2 тыс. потребителей из-за долгов остались без горячей воды

Международная панорама
24 мая, 11:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, мая. /ТАСС

Компания "Киевгаз" прекратила газоснабжение нескольких столичных теплоисточников

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© Донат Сорокин/ТАСС

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Государственное предприятие "Киевгаз" из-за долгов приостановило газоснабжение нескольких столичных теплоисточников, в результате чего более двух тысяч потребителей остались без горячего водоснабжения.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевэнерго".

"Из-за долгов за транспортировку газа в размере около 200 млн гривен (около $7,5 млн по текущему курсу) приостановлено газоснабжение (столичных теплоисточников) СТ-1, СТ "Беличи" и (районной котельной) "Теремки", которые обеспечивают горячим водоснабжением в межотопительный сезон 1980 потребителей столицы", - говорится в сообщении. Ранее также было приостановлено газоснабжение 40 квартальных котельных, которые обеспечивают горячей водой 231 здание в Киеве.

В "Киевэнерго" пояснили, что основной причиной роста долгов за газ является увеличение задолженности потребителей за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. По состоянию на 1 апреля долг столицы за теплоэнергию составил почти 5 млрд гривен (около $189 млн).

При этом долг "Киевэнерго" за потребленный газ в течение отопительного сезона увеличился на 3,1 млрд гривен и по состоянию на 1 апреля составил 4,5 млрд гривен. Расчеты потребителей являются единственным финансовым источником для погашения задолженности "Киевэнерго", поэтому, как пояснили в компании, нарушение финансовой дисциплины со стороны потребителей ставит под угрозу стабильное энергообеспечение столицы.

За последний год долги украинцев за коммунальные услуги рекордно выросли. По данным Госстата, по состоянию на 1 января общий размер долга достигал 23 млрд гривен (около $850 млн). Это связано с резким ростом цен на коммунальные услуги, которые повышаются уже третий год. Так, с 1 мая 2015 года тарифы на отопление выросли на 71,5%, а на горячую воду - на 57%. Цена газа для населения выросла почти втрое, а электроэнергии - на 70%.

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