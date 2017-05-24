Макрон предложит парламенту продлить режим ЧП во Франции до 1 ноября

ПАРИЖ, 24 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложит парламенту продлить действие режима чрезвычайного положения в стране до 1 ноября. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам заседания Совета обороны национальной безопасности.

"Президент предложил правительству дополнительно укрепить меры безопасности в условиях существующей террористической угрозы. Текст закона будет подготовлен в ближайшие недели", - отметили в администрации главы государства.

В Елисейском дворце также сообщили, что "по распоряжению президента будет создан Центр координации действий служб, участвующих в антитеррористической борьбе". Структура центра, который будет подчиняться главе государства, будет утверждена к следующему заседанию Совета обороны и национальной безопасности, созываемому 7 июня.

Режим ЧП был установлен во Франции после серии терактов в Париже в ноябре 2015 года и с тех пор неоднократно продлевался. Его действие истекает 15 июля.

На сегодняшнем заседании Совета обороны и национальной безопасности было принято решение оказать всю возможную помощь в расследовании, которое ведут британские власти после теракта в Манчестере. "Президент также подчеркнул солидарность Франции с Великобританией в борьбе с терроризмом", - отметили в Елисейском дворце.

22 мая в 22:35 по местному времени (в 00:35 мск во вторник) на крытом стадионе "Манчестер-арена" сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 получили ранения. Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.