Большинство американцев уверено, что США переживают нравственный упадок

ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Подавляющее большинство американцев уверено, что США переживают глубокий нравственный упадок.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup.

Как показало исследование, 81% жителей Соединенных Штатов считают ситуацию с нравственными ценностями в стране "посредственной" или "плохой", а 77% полагают, что она "ухудшается". Служба Gallup проводит такие опросы с 2002 года и отмечает, что, по мнению американцев, положение в данной области становится хуже уже седьмой год подряд.

В то же время социологи подчеркивают, что различные группы населения придерживаются на этот счет разных взглядов. "Консерваторы всегда чаще, чем либералы, утверждали, что состояние моральных ценностей в стране плохое и продолжает ухудшаться. Но даже среди либералов не более трети считали моральные ценности отличными или хорошими. И только в 2009 году, через несколько месяцев после инаугурации президента Барака Обамы, менее половины либералов полагали, что ситуация ухудшается", - пояснили специалисты.

Эксперты также обратили внимание на "существенные различия" в оценках в зависимости от возраста и места жительства респондентов. Опрос показал, что об упадке моральных ценностей в стране говорят 51% американцев в возрасте 65 лет и старше и лишь 33% граждан моложе 35. В сельской местности 54% жителей считают ситуацию с моральными ценностями плохой, а в больших городах такого мнения придерживается каждый третий.

В опросе службы, который проводился с 3 по 7 мая, участвовали более тысячи совершеннолетних американцев.