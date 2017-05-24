Суд на Тайване признал противоречащим конституции запрет на однополые браки

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Суд на Тайване постановил, что возможность заключения однополых браков является правом, гарантированным конституцией. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo.

Как отмечает агентство, теперь власти в течение двух лет должны внести в законодательства соответствующие поправки. Это первое подобное решение суда в Азии.

В декабре прошлого года Законодательный юань (орган законодательной власти) на Тайване после рассмотрения по пунктам законопроекта о легализации однополых браков принял в первом чтении ряд поправок в гражданское законодательство.

Законопроект вызвал бурную реакцию общества. Возле здания Законодательного юаня тогда собрались противники легализации однополых браков, а также представители сексуальных меньшинств острова, выступающих в поддержку законопроекта. Точных данных о числе участников с обеих сторон нет, но, по разным оценкам, речь идет о нескольких десятках тысяч человек, которые пришли выразить свою гражданскую позицию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана, потерпевшего поражение в гражданской войне с китайскими коммунистами. Материковый Китай считает Тайвань своей провинцией.