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Новый гендиректор ВОЗ выступил за продолжение реформ в организации

Международная панорама
24 мая, 13:50 UTC+3 Константин Прибытков, Инна Финочка

Ранее избранный глава ВОЗ занимал пост министра здравоохранения Эфиопии

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ЖЕНЕВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков, Инна Финочка/. Реформы, начатые нынешним руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), необходимо продолжить. Об этом заявил на своей первой пресс-конференции в Женеве новый генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус (Эфиопия), избранный на этот пост 23 мая.

"Преобразования в ВОЗ очень важны, - отметил он. - Мы уже видели положительные результаты реформирования программы реагирования на чрезвычайные ситуации. Реформы, начатые нынешним руководством организации, должны быть продолжены".

Гебреисус, который вступит в должность 1 июля и будет руководить ВОЗ в течение пяти лет, подчеркнул, что реформы нуждаются в "реинжиниринге". Особенно важно, чтобы при их осуществлении было единое видение приоритетов и целей, подчеркнул он, добавив, что центральным вопросом в реформировании организации "должны быть человеческие ресурсы".

Избранный глава ВОЗ напомнил, что опасные эпидемии "могут ударить в любой момент", поэтому очень важно "проводить регулярную подготовку" медицинского персонала и населения.

Гебреисус, бывший министр здравоохранения Эфиопии, был избран на пост главы ВОЗ на 70-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Выборы впервые проводились из трех кандидатов.

Ненужные траты

Коснувшись вопроса о финансовом положении ВОЗ, новый глава организации заявил, нужно "концентрировать внимание на приоритетах", и это убережет "от ненужных затрат". "Некоторые программы и проекты чрезмерно финансируются, а другие недофинансируются", - признал он. Гебреисус считает, что нужно "расширить базу доноров", чтобы здравоохранение на зависело от финансовых пожертвований небольшого круга стран.

Реагируя на критику в адрес ВОЗ в прессе по поводу больших затрат на командировки сотрудников, он заявил, что "нужно взять за принцип сокращение расходов". Он также отметил, что траты необходимо соотносить с программами.

Комментируя намерение США уменьшить объем средств, выделяемых в качестве помощи здравоохранению в других странах, избранный гендиректор сказал, что не считает этот вопрос закрытым. Он напомнил о своих контактах с представителями Республиканской и Демократической партий США в качестве министра здравоохранения Эфиопии.

Сотрудничество и многообразие

По словам Гебреисуса, основой его подходов к работе будет в первую очередь уважение многообразия и разнообразия. "Я не поддерживаю принцип, что нужно диктовать людям что им делать. Действовать нужно на принципах сотрудничества, обсуждать и договариваться", - объяснил он.

Новый директор ВОЗ также считает, что эффективные программы в здравоохранении можно реализовывать только в тесном контакте руководства с персоналом. "Это не будет просто, и мы это понимаем. Но я верю в вас, верю, что вместе мы сможем достичь позитивных изменений. Да, мы не будем со всем соглашаться", - добавил он.

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