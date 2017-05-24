НАТО считает закрытие российских соцсетей на Украине вопросом безопасности

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. НАТО продолжает считать закрытие российских соцсетей на Украине вопросом безопасности. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Украинское правительство дало ясно понять, что это вопрос безопасности, а не свободы слова", - сказал он, отметив, что "свобода слова - часть диалога с Украиной". "Это очень важно для НАТО", - добавил генсек.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам.

"Яндекс" оценивает количество украинских пользователей в 11 млн, на платформах Mail.ru общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются сетью "ВКонтакте" и около 9,5 млн - "Одноклассниками".