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НАТО считает закрытие российских соцсетей на Украине вопросом безопасности

Международная панорама
24 мая, 13:46 UTC+3 БРЮССЕЛЬ Ася Арутюнян, Денис Дубровин

По словам генсека организации, блокирование российских социальных сетей на Украине не имеет отношения к свободе слова

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. НАТО продолжает считать закрытие российских соцсетей на Украине вопросом безопасности. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Украинское правительство дало ясно понять, что это вопрос безопасности, а не свободы слова", - сказал он, отметив, что "свобода слова - часть диалога с Украиной". "Это очень важно для НАТО", - добавил генсек.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам.

"Яндекс" оценивает количество украинских пользователей в 11 млн, на платформах Mail.ru общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются сетью "ВКонтакте" и около 9,5 млн - "Одноклассниками".

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