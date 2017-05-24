Теракт в Манчестере станет одной из тем саммита G7 в Италии

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БЕРЛИН, 24 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Участники саммита стран Группы семи, который пройдет 26-27 мая в Таормине (Италия), в контексте борьбы с терроризмом обсудят последствия недавней трагедии в Манчестере. Об этом заявил журналистам в Берлине источник в германском правительстве.
"Тема терроризма приобретает особую роль на фоне нынешней ситуации. Антитеррор и раньше был в центре внимания, но сейчас трагедия в Манчестере будет одной из тем на саммите", - отметил источник.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, 64 получили ранения. Произошедшее квалифицировано как теракт, а его исполнителем, по данным полиции, стал 22-летний британский смертник ливийского происхождения Салман Абеди.