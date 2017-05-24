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Страны G7 на саммите в Италии обсудят политику в отношении России

Международная панорама
24 мая, 14:22 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

Об этом заявил журналистам в Берлине источник в германском правительстве

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БЕРЛИН, 24 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Отношения с Россией будут одной из тем дискуссий во время саммита G7, который пройдет 26-27 мая в Таормине (Италия). Об этом заявил журналистам в Берлине источник в германском правительстве.

"Будет обсуждаться политика в отношении РФ, общая готовность работать с ней как с партнером", - отметил источник.

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