Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Не менее пяти человек погибли в столкновениях с полицией в Бахрейне

Международная панорама
24 мая, 14:55 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 24, мая. /ТАСС

Накануне на окраине столицы страны полиция провела спецоперацию, в результате которой были задержаны 286 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 24 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли, около 10 получили ранения в результате столкновений с полицией во вторник в пригороде столицы Бахрейна Манамы.

Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства внутренних дел королевства.

Во вторник полиция Бахрейна провела спецоперацию в деревне Дираз (12 км к западу от Манамы), где начались акции протеста. В этом населенном пункте родился влиятельный шиитский богослов, один из лидеров запрещенного в стране движения "Аль-Вифак" аятолла Иса Ахмед Касем. 21 мая Ахмеда Касема, лишенного подданства, приговорили к году тюремного заключения с отсрочкой на три года. В ответ сторонники шиитского проповедника устроили сидячую забастовку вокруг его дома.

По данным ведомства, в ходе операции 286 человек были задержаны по обвинению в противоправных действиях, в том числе в терроризме. Не менее 19 сотрудников силовых структур получили ранения.

Большинство населения королевства - мусульмане шииты, однако правящая семья Аль Халифа исповедует ислам суннитского толка. Шиитское оппозиционное объединение "Аль-Вифак" выступает за установление в стране конституционной монархии и проведение масштабных реформ, в том числе перераспределения властных полномочий в пользу подотчетного парламенту правительства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Бахрейн
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
3
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
4
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
7
В Турции в ДТП погибла россиянка
Темы дня
Загрузка...
Реклама