Не менее пяти человек погибли в столкновениях с полицией в Бахрейне

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 24 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли, около 10 получили ранения в результате столкновений с полицией во вторник в пригороде столицы Бахрейна Манамы.

Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства внутренних дел королевства.

Во вторник полиция Бахрейна провела спецоперацию в деревне Дираз (12 км к западу от Манамы), где начались акции протеста. В этом населенном пункте родился влиятельный шиитский богослов, один из лидеров запрещенного в стране движения "Аль-Вифак" аятолла Иса Ахмед Касем. 21 мая Ахмеда Касема, лишенного подданства, приговорили к году тюремного заключения с отсрочкой на три года. В ответ сторонники шиитского проповедника устроили сидячую забастовку вокруг его дома.

По данным ведомства, в ходе операции 286 человек были задержаны по обвинению в противоправных действиях, в том числе в терроризме. Не менее 19 сотрудников силовых структур получили ранения.

Большинство населения королевства - мусульмане шииты, однако правящая семья Аль Халифа исповедует ислам суннитского толка. Шиитское оппозиционное объединение "Аль-Вифак" выступает за установление в стране конституционной монархии и проведение масштабных реформ, в том числе перераспределения властных полномочий в пользу подотчетного парламенту правительства.