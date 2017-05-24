Украинскому правительству оставили доступ к запрещенным российским соцсетям

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КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Доступ к запрещенным на Украине российским интернет-ресурсам, в том числе социальным сетям, до сих пор открыт в кабинете министров Украины. Об этом сообщило агентство "Украинские новости".
"Обслуживающий кабинет министров интернет-провайдер не закрыл доступ к запрещенным российским социальным сетям", - пишет СМИ, уточнив, что в здании правительства "без каких-либо проблем через точку доступа Wi-Fi можно зайти на сайты "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.ru".
При этом к сообщению также приложены скриншоты страниц запрещенных российских интернет-ресурсов.
Президент Украины Петр Порошенко 16 мая ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы государства, провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам.
"Яндекс" оценивает количество украинских пользователей в 11 млн, на платформах Mail.ru общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются сетью "ВКонтакте" и около 9,5 млн - "Одноклассниками".