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Берлин намерен обсудить ситуацию вокруг авиабазы Инджирлик на саммите НАТО

Международная панорама
24 мая, 15:09 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

Ситуацию вокруг авиабазы вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль назвал серьезной и отметил, что она не дает развиваться диалогу между Германией и Турцией

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ПЕКИН, 24 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Германия намерена поднять на саммите НАТО вопрос об использовании авиабазы Инджирлик, а также обсудить отказ Турции предоставить доступ к ней парламентариям из ФРГ. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И заявил вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль.

"Это серьезная ситуация. Она не позволяет развиваться диалогу между Турцией и ФРГ", - сказал он. "Думаю, что мы сможем обсудить этот вопрос завтра на саммите НАТО", - добавил вице-канцлер ФРГ.

Очередной виток ухудшения отношений между Берлином и Анкарой произошел после того, как турецкие власти проинформировали германское правительство об отказе допустить депутатов Бундестага на Инджирлик. В ответ на это Берлин заявил о намерении передислоцировать размещенные в Турции подразделения, которые участвуют в операции западной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). В качестве приоритетного варианта рассматривается перевод военных в Иорданию.

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Персоны
Габриэль, Зигмар
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