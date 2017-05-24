Берлин намерен обсудить ситуацию вокруг авиабазы Инджирлик на саммите НАТО

Золотой автогол и первый триумф Моуринью: лучшие финалы Лиги ЕвропыСпорт 24 мая, 15:30
Лондонский ФК "Челси" отменил чемпионский парад из-за теракта в МанчестереСпорт 24 мая, 15:27
Участник акции 26 марта Шпаков приговорен к 1,5 года колонии за нападение на полицейскогоПроисшествия 24 мая, 15:22
Грузооборот группы НМТП в январе-апреле вырос на 1,4%, до 50,6 млн тТранспорт 24 мая, 15:18
Конгресс ФИФА в 2018 году может пройти в Государственном кремлевском дворцеСпорт 24 мая, 15:16
Виновные в гибели людей при падении строительного крана в Омске получили реальные срокиПроисшествия 24 мая, 15:10
Путин посетит 25 мая московский Сретенский монастырьОбщество 24 мая, 15:10
Мутко: Россия пойдет по пути введения качественного лимита на легионеров в спортеСпорт 24 мая, 14:58
Гильдия театральных режиссеров РФ поддержала Кирилла СеребренниковаКультура 24 мая, 14:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 24 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Германия намерена поднять на саммите НАТО вопрос об использовании авиабазы Инджирлик, а также обсудить отказ Турции предоставить доступ к ней парламентариям из ФРГ. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И заявил вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль.
"Это серьезная ситуация. Она не позволяет развиваться диалогу между Турцией и ФРГ", - сказал он. "Думаю, что мы сможем обсудить этот вопрос завтра на саммите НАТО", - добавил вице-канцлер ФРГ.
Очередной виток ухудшения отношений между Берлином и Анкарой произошел после того, как турецкие власти проинформировали германское правительство об отказе допустить депутатов Бундестага на Инджирлик. В ответ на это Берлин заявил о намерении передислоцировать размещенные в Турции подразделения, которые участвуют в операции западной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). В качестве приоритетного варианта рассматривается перевод военных в Иорданию.