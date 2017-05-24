Берлин намерен обсудить ситуацию вокруг авиабазы Инджирлик на саммите НАТО

ПЕКИН, 24 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Германия намерена поднять на саммите НАТО вопрос об использовании авиабазы Инджирлик, а также обсудить отказ Турции предоставить доступ к ней парламентариям из ФРГ. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И заявил вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль.

"Это серьезная ситуация. Она не позволяет развиваться диалогу между Турцией и ФРГ", - сказал он. "Думаю, что мы сможем обсудить этот вопрос завтра на саммите НАТО", - добавил вице-канцлер ФРГ.

Очередной виток ухудшения отношений между Берлином и Анкарой произошел после того, как турецкие власти проинформировали германское правительство об отказе допустить депутатов Бундестага на Инджирлик. В ответ на это Берлин заявил о намерении передислоцировать размещенные в Турции подразделения, которые участвуют в операции западной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). В качестве приоритетного варианта рассматривается перевод военных в Иорданию.