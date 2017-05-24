МИД КНР: ни одна страна не вправе ввергнуть Корейский полуостров в хаос

ПЕКИН, 24 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Глава МИД КНР Ван И заявил, что ни одна страна не имеет права предпринимать действия, которые могут привести к ухудшению обстановки на Корейском полуострове и ввергнуть регион в хаос. Об этом китайский дипломат заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-канцлером ФРГ Зигмаром Габриэлем.

"Независимо от того, о какой стороне идет речь, ни одна из них не вправе ввергнуть (Корейский) полуостров в хаос", - сказал Ван И. По его словам, такое развитие ситуации приведет к катастрофическим последствиям в регионе и мире.

"Прежде всего, всем необходимо придерживаться общего направления - денуклеаризации, - сказал он. - Мы по-прежнему решительно выступаем против ракетно-ядерной программы КНДР. Мы также призываем все стороны продолжать выполнять все резолюции Совета Безопасности ООН".

Как отметил дипломат, Пекин также призывает все стороны отказаться от устаревших взглядов и "ухватиться за любую возможность для восстановления диалога".

21 мая в КНДР был произведен запуск баллистической ракеты средней дальности Pukgukson-2. По данным информационного агентства ЦТАК, испытание, которым руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын, было проведено "для оценки технических показателей этой системы вооружений в боевых условиях". СБ ООН осудил очередное ракетное испытание в КНДР и пригрозил ей ужесточением санкций. В заявлении для печати члены Совбеза назвали поведение Пхеньяна "дестабилизирующим и вопиющим", потребовав отказаться от проведения ракетных и ядерных испытаний.

Ранее сообщалось, что Пентагон проведет в районе Корейского полуострова военно-морские учения, в которых будут задействованы два американских атомных авианосца Ronald Reagan и Carl Vinson.