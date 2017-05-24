Сейм Польши выступил против вотума недоверия министру обороны

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ВАРШАВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Обсуждение выражения вотума недоверия министру обороны Польши Антонию Мачеревичу состоялось в нижней палате польского парламента (Сейме). В ходе голосования 238 депутатов выступили против этой инициативы, 190 ее поддержали, 14 парламентариев воздержались.
С требованием рассмотреть вопрос о доверии министру выступила крупнейшая польская оппозиционная партия "Гражданская платформа", которая находилась у власти до победы на последних выборах партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского. По мнению "платформы", глава ведомства своими решениями и действиями разрушает армию.
Инициативу "Гражданской платформы" раскритиковала партия власти, подчеркнув, что дискуссия о вотуме недоверия министру обороны не должна проходить в канун саммита НАТО. "Министр Мачеревич восстанавливает то, что разрушили вы ("Гражданская платформа"), - заявила премьер-министр Беата Шидло. - Рассчитываю, что он доведет эти перемены до конца". Другие крупные фракции в польском парламенте частично или полностью поддержали инициативу "платформы".
Сам Мачеревич в своем выступлении заверил, что сделает все возможное для того, чтобы "польская армия могла самостоятельно защищать свою страну". При этом он напомнил, что именно действующая власть добилась размещения в республике американских войск.
Ранее в прошлом году "Гражданская платформа" уже требовала отставки Мачеревича, но эта попытка не удалась, так как действующая в стране партия власти "Закон и справедливость", назначившая его на этот пост, располагает большинством в парламенте.