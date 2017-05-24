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Reuters: власти Турции с момента попытки госпереворота закрыли почти 150 СМИ

Международная панорама
24 мая, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Всего по состоянию на конец марта власти страны взяли под контроль 879 компаний, часть из них была полностью ликвидирована

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Турецкие власти после неудавшейся попытки госпереворота 15-16 июля прошлого года лишили лицензии 147 средств массовой информации. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на квартальный отчет государственного Фонда сбережений и вкладов Турции.

По информации государственного регулятора, на конец марта 2017 года власти страны взяли под контроль сотни компаний: было назначено новое руководство, либо же они были полностью ликвидированы. Речь идет о 879 фирмах с общей капитализацией в $11,3 млрд, где работали около 45 тыс. человек. Среди полностью прекративших работу компаний 147 являлись СМИ, говорится в отчете.

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Агентство добавляет, что Анкара берет под свой контроль банки, СМИ и другие предприятия из-за подозрений в связях с организацией ФЕТО исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого считают главным организатором июльского путча. Тогда группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла неудачную попытку государственного переворота, при котором погибли 246 человек, более двух тысяч получили ранения. Путчисты захватили начальник Генштаба Хулуси Акара и планировали захватить президента Тайипа Эрдогана.

В рамках мер противодействия ФЕТО с лета прошлого года власти уволили или отстранили от госслужбы тысячи человек, около 113 тыс. граждан были задержаны или арестованы. Почти 50 тыс. из них остаются под стражей, среди них десятки журналистов.

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Гюлен, Фетхуллах
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