В центре Лондона появились военные

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ЛОНДОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Военные появились на улицах Лондона спустя несколько часов после того как было объявлено о повышении уровня террористической угрозы до максимального, критического значения. В то же время, как убедился корреспондент ТАСС, за исключением центральной части города, британская столица живет обычной жизнью.
Наибольшее усиление мер безопасности заметно у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, у здания парламента, у Букингемского дворца.
Около 13:00 (15:00 мск) корреспондент ТАСС стал свидетелем того, как солдаты воздушно-десантных войск прибыли к резиденции премьер-министра Терезы Мэй на Даунинг-стрит, а также вошли в здание парламента - Вестминстерский дворец, расположенный на берегу Темзы. Это часть почти тысячного военного контингента, который будет размещен около ключевых объектов Великобритании на первом этапе операции Operation Temperer. Всего же в ней могут быть задействованы до 3,8 тыс. военных.
Улица Уайтхолл, на которую выходят правительственные здания, перекрыта для движения транспорта, однако лондонцы и гости столицы, как и в другие дни, спокойно ходят по пешеходным зонам, активно фотографируясь напротив штаб-квартиры королевской конной гвардии и у решетки, ограждающей вход на улицу Даунинг-стрит.
Полицейские патрули особенно внимательно следят за людьми с большими сумками. Корреспондент ТАСС наблюдал, как пятеро полицейских остановили для проверки чернокожего прохожего с большим туристическим рюкзаком и проверили все содержимое сумки, разложив его на тротуаре.
"В качестве предупредительных мер мы проверяем всех людей с большими сумками, которые вызывают у нас подозрение. К тому же этот человек вел себя агрессивно", - пояснил корр. ТАСС сотрудник столичной полиции.
Изменился режим работы и Национальной галереи, расположенной на Трафальгарской площади. Главные двери внушительного здания, возведенного в 30-х годах XIX века, используются только для выхода посетителей. Для того чтобы попасть внутрь картинной галереи, сбоку здания организован отдельный вход. Перед ним тщательно проверяют сумки, а всех посетителей пропускают через рамки металлоискателей.
"Сегодня проход с сумками, размер которых превышает 38 на 30 см, запрещен", - гласит плакат перед входом в галерею.
Вокруг официальной резиденции британского монарха оперативно установили внушительные металлические ограждения. Помимо этого, отменен проводящийся раз в два дня традиционный развод караула у Букингемского двора, лондонской резиденции королевы Великобритании Елизаветы II. Это, впрочем, не уменьшило потока туристов, которые так же активно, как и в обычные дни, фотографируются на фоне дворца.
Между тем, чем дальше корреспондент ТАСС удалялся от центра города, тем менее заметным становилось присутствие полиции. Например, в метро сотрудников правоохранительных органов не было видно ни перед входом, ни непосредственно под землей.
В обычном суетливом режиме работает и одна из основных торговых улиц британской столицы - Оксфорд-стрит. Толпы горожан и многочисленных туристов перемещаются из одного торгового центра в другой. Ни одного сотрудника полиции увидеть на Оксфорд-стрит не удалось.
"Я не думаю, что усиленные меры безопасности в самом центре города в корне изменят ситуацию в самом Лондоне и в стране в целом. Я был в крупном торговом центре и не увидел там никакого полицейского присутствия. Все зашло слишком далеко, мы должны привлекать к суду тех, кто воевал на стороне "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), а не принимать их обратно и ждать, когда они нас убьют", - сказал ТАСС прохожий, представившийся как Лесли Тейлор.
Спокойная обстановка наблюдается и в посольском районе около Кенсингтонских садов.
Накануне премьер Тереза Мэй объявила, что уровень террористической угрозы в королевстве повышается с серьезного до критического. Этот шаг стал ответом на совершенный 22 мая в Манчестере теракт. При этом с 2014 года уровень террористической угрозы в Великобритании держался на предпоследнем уровне по пятибалльной шкале в связи с "серьезным обострением" ситуации в Ираке и Сирии.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел поздно вечером сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 64 получили ранения.