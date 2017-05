Трамп информировал Дутерте о двух атомных подлодках США у берегов КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Глава администрации США Дональд Трамп в апрельском телефонном разговоре с президентом Филиппин Родриго Дутерте сообщил об отправке двух американских атомных подлодок к берегам КНДР и нежелании применять их в случае критической ситуации с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. Об этом сообщила на своем сайте газета The New York Times в дополнение к публикации во вторник на эту тему в The Washington Post.

"У нас сосредоточена там значительная огневая мощь", - приводит The New York Times высказывание Трампа, ссылаясь на стенограмму упомянутой беседы лидеров двух стран, подготовленную правительством Филиппин. Представитель американской администрации подтвердил газете точность попавшего в руки ее корреспондентов документа. "У нас две подлодки, лучшие в мире. У нас две атомные подлодки, и не то чтобы нам очень хотелось использовать их", - сказал президент США.

Он постарался заверить Дутерте, что у КНДР есть "порох (ядерный боезаряд - прим. ТАСС), но нет средств его доставки, и все их ракеты разбиваются".

Согласно публикации The Washington Post, Трамп указал, что США, несмотря на колоссальный перевес в "огневой мощи", не хотят использовать силу против КНДР. Он выразил надежду на то, что "Китай решит проблему". "Но если Китай этого не сделает, то это сделаем мы", - предупредил американский лидер. С подачи Дутерте он попросил передать председателю КНР Си Цзиньпину, что рассчитывает на его помощь в преодолении кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок Пхеньяна.

Наконец, Трамп заверил, что будет готов "в любое время" по желанию Дутерте принять его в Вашингтоне. "Серьезно, если захотите приехать, просто дайте нам знать", - сказал руководитель американской администрации.