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Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу санкций в отношении РФ

Международная панорама
24 мая, 17:18 дата обновления: 24 мая, 17:33 UTC+3

Президент США считает, что Россию необходимо убедить выполнить обязательства согласно минским договоренностям

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Президент США Дональд Трамп и президент Италии Серджо Маттарелла

Президент США Дональд Трамп и президент Италии Серджо Маттарелла

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп на встречах с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу мер в отношении России "за ее действия в Крыму и на востоке Украины". Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство по вопросу привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, отметив, что важно убедить Россию выполнить свои обязательства согласно минским договоренностям", - заявили в пресс-службе. 

Кроме того, Трамп на встрече с итальянским руководством обсудил "альянс между Соединенными Штатами и Италией, а также приоритеты в сферах оборонного сотрудничества, контртерроризма". В частности, речь зашла о том, чтобы лишить экстремистов возможности создавать убежища в других странах "от Мали до Ливии, Ирака и Афганистана". Глава американской администрации поблагодарил коллег за вклад их страны в борьбу с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) и за дипломатические усилия в Ливии.

На встречах также обсуждался предстоящий саммит Группы семи, добавили в Белом доме. 

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