Би-би-си: среди жертв теракта в Манчестере оказалась офицер полиции

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Офицер полиции погибла в результате теракта в Манчестере, который совершил 22 мая смертник Салман Абеди. Об это сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Имя погибшей пока не называется. По данным телеканала, она находилась на стадионе в свободное от службы время.

22 мая в 22:35 по местному времени (в 00:35 мск во вторник) на крытом стадионе "Манчестер-арена" сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, включая двух граждан Польши, еще 59 получили ранения. Среди пострадавших и погибших много детей.

Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.