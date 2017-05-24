Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Би-би-си: среди жертв теракта в Манчестере оказалась офицер полиции

Международная панорама
24 мая, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Имя погибшей пока не называется. По данным телеканала, она находилась на стадионе в свободное от службы время

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Офицер полиции погибла в результате теракта в Манчестере, который совершил 22 мая смертник Салман Абеди. Об это сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Имя погибшей пока не называется. По данным телеканала, она находилась на стадионе в свободное от службы время.

22 мая в 22:35 по местному времени (в 00:35 мск во вторник) на крытом стадионе "Манчестер-арена" сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, включая двух граждан Польши, еще 59 получили ранения. Среди пострадавших и погибших много детей.

Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"
3
Сбербанк: рубль к концу года ослабнет до 68 рублей за доллар
4
Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу санкций в отношении РФ
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак" исключены из КХЛ
7
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
Темы дня
Загрузка...
Реклама