Би-би-си: среди жертв теракта в Манчестере оказалась офицер полиции

Французский велогонщик Роллан выиграл 17-й этап многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 24 мая, 18:30
Стратегия развития КХЛ должна привести к снижению госфинансирования на 12 млрд руб.Спорт 24 мая, 18:24
Европейский модуль Schiaparelli разбился из-за неполадок в бортовом компьютереКосмос 24 мая, 18:22
Лавров возглавил рейтинг министров по упоминаемости в социальных сетяхПолитика 24 мая, 18:18
Президент "Витязя": принцип исключения клубов из КХЛ не совсем понятенСпорт 24 мая, 18:06
Реновация коснется 500 кварталов в МосквеОбщество 24 мая, 18:01
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"Экономика и бизнес 24 мая, 18:00
Федерация: киберспорт не является причиной погружения детей в виртуальную реальностьСпорт 24 мая, 17:57
Мадуро отменил поездку на инаугурацию главы Эквадора на фоне протестов против этого визитаМеждународная панорама 24 мая, 17:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Офицер полиции погибла в результате теракта в Манчестере, который совершил 22 мая смертник Салман Абеди. Об это сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.
Имя погибшей пока не называется. По данным телеканала, она находилась на стадионе в свободное от службы время.
22 мая в 22:35 по местному времени (в 00:35 мск во вторник) на крытом стадионе "Манчестер-арена" сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, включая двух граждан Польши, еще 59 получили ранения. Среди пострадавших и погибших много детей.
Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.