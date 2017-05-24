Маккейн заявил, что хотел бы стать президентом США, но "жизнь несправедлива"

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ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) хотел бы быть президентом США, но жизнь, по его мнению, несправедлива, поэтому он так и не занял высший государственный пост. На этот счет он высказался в минувший вторник в эфире ток-шоу Late Night телекомпании NBC.
"Хотел бы я стать президентом? Да, - признался законодатель. - Но жизнь несправедлива".
В ходе беседы с ведущим он также коснулся темы агрессивности вашингтонской прессы. "Мы находимся фактически посреди безумства СМИ. Огромное число репортеров, камер, микрофонов ждут вас, когда вы идете голосовать", - сказал Маккейн. Он пошутил, что "не является критиком СМИ", но при этом "их ненавидит". При этом он признался, что иногда попадает в неловкие ситуации, так как не всегда подбирает нужные слова при общении с журналистами.
Маккейн в 2008 году баллотировался в президенты США, но проиграл в гонке Бараку Обаме. Сенатор давно славится "ястребиными" взглядами по вопросам внешней политики, в том числе и по отношению к России. В настоящее время он является председателем комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.