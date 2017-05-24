Архиепископ Алеппо: действия Трампа в Сирии пока не послужили во благо народа страны

ВАТИКАН, 24 мая. /Корр. ТАСС Алексей Букалов, Вера Щербакова/. Действия президента США Дональда Трампа в Сирии пока не послужили во благо народа страны. Такое мнение в беседе с корр. ТАСС высказал католический архиепископ Алеппо Йозеф Тоби, принявший участие в организованной Институтом евразийских исследований конференции "Вместе в свидетельстве вплоть до мученичества. Католики и православные в XXI веке".

"Пока мы не чувствуем никаких позитивных эффектов от действий Трампа, - сказал иерарх, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС. - Предпринятый американцами (военный) удар (7 апреля по сирийской базе - прим. ТАСС) не послужил во благо Сирии".

Он выразил надежду, что состоявшаяся встреча Трампа с папой римским Франциском послужит делу мира. "Остается надеяться на проведение духа", - сказал архиепископ. В своем выступлении он описал нечеловеческие условия, в которых уже несколько лет живет население его некогда процветавшего города, экономической столицы Сирии, как часто называли Алеппо, - без электричества, водоснабжения и предметов первой необходимости.

В конференции, в частности, приняли участие представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, посол РФ при Ватикане Александр Авдеев, президент Папского комитета по единству христиан кардинал Курт Кох, а также бывший министр иностранных дел Италии, возглавляющий Институт евразийских исследований, Франко Фраттини.

Папа Римский Франциск и президент США Дональд Трамп обсудили сегодня темы мирного урегулирования международных конфликтов, главным образом в ближневосточном регионе. Об этом сообщила служба печати Святого престола по итогам встречи главы Римско-католической церкви и американского лидера. Беседа Франциска с Трампом с глазу на глаз продолжалась 30 минут.

Сам Трамп заявил, что сегодняшняя встреча с Папой Римским Франциском вселила в него новую решимость бороться за мир во всем мире. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.