Комитет по разведке нижней палаты Конгресса скорректировал запрос Флинну на данные о РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Специальный комитет по разведке Палаты представителей вслед за комитетом Сената Конгресса США направит бывшему помощнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну новый запрос на предоставление информации, касающейся контактов с Россией. Об этом объявил старший демократ в данном органе нижней палаты Конгресса Адам Шифф (от штата Калифорния).
"Мы будем последовательно двигаться вперед. Новые запросы призваны довести до максимума наш шанс получить нужную информацию", - уточнил Шифф.
Во вторник, 23 мая, республиканец Ричард Бэрр (от штата Северная Каролина) и демократ Марк Уорнер (от Вирджинии) объявили о решении спецкомитета по разведке Сената направить двум компаниям, принадлежащим Флинну, запрос на предоставление документов, касающихся взаимодействия этих фирм с Россией. Ранее этот комитет пытался вызвать отставного генерала повесткой для дачи показаний в рамках расследования утверждений Вашингтона о вмешательстве Москвы в ход прошлогодних американских президентских выборов, победу на которых одержал республиканец Трамп.
Флинн ответил законодателям отказом, воспользовавшись 5-й поправкой к конституции США. Она, в частности, позволяет не свидетельствовать против самого себя. Москва неоднократно на самых высоких уровнях отвергала обвинения в том, что она пыталась повлиять на избирательный процесс в США. Уорнер выразил уверенность в том, что фирмы, которыми владеет Флинн, не смогут воспользоваться 5-й поправкой к основному закону США.
Флинн занял должность помощника по национальной безопасности нынешнего президента США в январе текущего года. Однако 13 февраля он был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. 19 мая журнал Politico сообщил со ссылкой на источники в Белом доме, что Трамп теперь жалеет о решении отправить в отставку Флинна и считает те свои действия ошибочными.