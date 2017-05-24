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Пентагон: США стали чаще контактировать с РФ по избежанию конфликтов в Сирии

Международная панорама
24 мая, 18:45 UTC+3 /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Генерал-лейтенант Джеффри Харригиан отметил, что это необходимо в преддверии операции международной коалиции по взятию Ракки

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ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты в настоящее время чаще взаимодействуют с Россией по каналам предотвращения инцидентов в небе над Сирией в свете готовящейся операции международной контртеррористической коалиции по взятию сирийского города Ракка. Об этом заявил командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джеффри Харригиан во время брифинга для журналистов.

"Да. Нам приходится больше работать по каналам предотвращения конфликтов с Россией ввиду более сложной ситуации в воздушном пространстве (над Сирией), в котором мы проводим операции", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Вместе с тем он обратил внимание на то, что США не разглашают российской стороне "деталей проводимых операций" в районе Ракки.

ВВС США оказывают поддержку формированиям вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которые 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Этот провинциальный центр, расположенный на реке Евфрат в 160 км от Алеппо, был захвачен бандами ИГ в марте 2013 года и провозглашен их главарем Абу Бакром аль-Багдади летом 2014 года "столицей халифата".

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