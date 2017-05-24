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Украина выставила условия выполнения политической части минских соглашений

Международная панорама
24 мая, 19:01 UTC+3 МИНСК МИНСК 24, мая. /ТАСС

Речь идет, в частности, об отказе от введения внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции

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МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Украина представила условия, без выполнения которых она отказывается реализовывать политическую часть Минских соглашений. Пресс-секретарь украинского полпреда Дарья Олифер озвучила их после очередного заседания в Минске контактной группы по урегулированию на востоке Украины.

"В рамках политической подгруппы украинская сторона передала свои предложения по выполнению минских соглашений", - сообщила она на своей странице в Facebook.

По ее словам, речь идет, в частности, об отмене указа президента РФ о признании документов провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, отмене их решений об установлении границы; отказе от введения внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции, отказе от рублевой зоны, восстановлении Украиной контроля за границей, а также о создании рабочей подгруппы по границе.

"Эти предложения украинская сторона передала в продолжение договоренностей дипломатических советников лидеров стран Нормандской четверки, достигнутых 6 апреля 2017 года", - утверждает Олифер.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. На Украине не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе.

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