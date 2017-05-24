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Ленин Морено вступил в должность президента Эквадора

Международная панорама
24 мая, 19:09 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Торжественная церемония состоялась в здании Национальной ассамблеи в Кито

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Ленин Морено

Ленин Морено

© AP Photo/Dolores Ochoa

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Представитель правящего левого блока "Альянс ПАИС" Ленин Морено принес присягу в качестве нового президента Эквадора. Торжественная церемония, которую транслировал в прямом эфире телеканал Televicentro, состоялась в здании Национальной ассамблеи (парламента страны) в Кито.

Гости мероприятия прошли в зал заседаний по красной дорожке, с обеих сторон которой был выставлен почетный караул. В их числе - многие главы государств региона, в том числе президенты Аргентины Маурисио Макри, Чили Мишель Бачелет, Колумбии Хуан Мануэль Санчес, Перу Педро Пабло Кучински, Боливии Эво Моралес. Россию на торжественной церемонии представляет глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Реванш левых сил в регионе

Морено был избран 2 апреля в результате второго тура выборов президента страны. По итогам обработки 100% бюллетеней политик заручился поддержкой 51,16% избирателей. Его соперник, представитель правоцентристского "Движения КРЕО" Гильермо Лассо, получил 48,84% голосов. Проигравший кандидат отказался признавать результаты выборов и потребовал полного пересчета голосов, но Национальный избирательный совет отказал ему в этом. Результаты двух частичных пересчетов голосов, которые коснулись почти 1,5 млн бюллетеней, подтвердили победу Морено.

Таким образом, выборы в Эквадоре прервали череду поражений левых сил в Латинской Америке, в результате которых представители консервативных правых и правоцентристских движений укрепили свои позиции в ряде государств региона. Во время избирательной кампании Морено выступал за продолжение социально ориентированной политики действующего президента, продвижение эквадорских товаров на внешних рынках и расширение доступа к образованию. Представитель правящего альянса также пообещал сделать акцент на борьбе с коррупцией и заверил, что станет "президентом всех эквадорцев" вне зависимости от того, какого кандидата они поддержали.

Морено занимал пост вице-президента Эквадора с 2007 по 2013 годы в администрации уходящего президента Рафаэля Корреа, который руководил страной в общей сложности в течение 10 лет. С 1998 года новый эквадорский лидер передвигается на инвалидном кресле - преступники, пытавшиеся ограбить политика, выстрелили ему в спину, что привело к частичному параличу. До начала избирательной кампании он занимал пост специального посланника генсека ООН по вопросам инвалидности и доступности. Борьба за права людей с ограниченными возможностями стала важной частью предвыборной кампании этого политика.

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Новое правительство

Накануне Морено объявил состав будущего правительства страны. Как ожидается, в среду в 19:00 по местному времени (03:00 мск четверга) члены нового кабинета министров принесут присягу на площади Пласа-Гранде в Кито. Правительство избранного президента Эквадора будет состоять из 23 министерств и 12 секретариатов. Морено упразднил существование министров-координаторов, обладавших расширенными полномочиями в администрации Корреа.

Как сообщил избранный эквадорский лидер, пост министра финансов займет преподаватель экономики Карлос Альберто де ла Торре, а Министерство угледоводородов возглавит Карлос Энрике Перес Гарсия - бывший топ-менеджер американской нефтесервисной компании Halliburton. Главой МИД станет Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, которая уже занимала этот пост в администрации Корреа с января по декабрь 2007 года, а сейчас является постоянным представителем Эквадора при отделении ООН и других международных организаций в Женеве.

Мандат президента Эквадора рассчитан на четыре года.

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Морено, Ленин
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Выборы в Эквадоре - 2017
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