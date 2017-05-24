Число погибших в Донбассе по сравнению с 2016 годом увеличилось на 120%

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Число погибших в Донбассе в период с января по май этого года возросло на 120% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Эти данные озвучил по итогам очередного заседания контактной группы в Минске спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

Он выразил глубокое сожаление ухудшением ситуации с безопасностью в Донбассе, отметив, что начало мая стало одним из самых трагических за последнее время.

"Сегодня хочу обратить внимание на печальную статистику - это данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Показатели только ухудшаются - количество погибших гражданских лиц увеличилось на 120%. Это подтверждено отчетами СММ (Специальной мониторинговой миссии - прим. ТАСС) ОБСЕ", - сказал он.