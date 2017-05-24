Дания выдаст Южной Корее дочь фигурантки коррупционного скандала

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Дании выдадут Южной Корее гражданку этой страны Чон Ю Ра, которая является дочерью Чхве Сун Силь, главной фигурантки коррупционного скандала в окружении южнокорейского экс-президента Пак Кын Хе. Ранее вынесенное судом решение о ее экстрадиции стало окончательным после того, как Чхве Сун Силь отозвала свою апелляцию на вердикт. Об этом сообщила прокуратуры Дании, передает агентство Reuters.

"Решение об экстрадиции гражданки Южной Кореи госпожи Чон стало окончательным. Она отозвала свою апелляцию из Высокого суда", - цитирует агентство заявление официального представителя прокуратуры. Дата экстрадиции пока не определена, уточили в ведомстве. Южкорейские следователи мотивировали запрос о выдаче Чон Ю Ра необходимостью допросить ее по делу о предполагаемой коррупции в окружении бывшего президента.

20-летняя Чон Ю Ра была задержана в датском городе Ольборге 1 января на основании международного ордера, выданного Интерполом по запросу южнокорейских властей. 17 марта прокуратура королевства объявила о готовности экстрадировать девушку, однако она обжаловала это решение в суде. На родине Чон Ю Ра подозревают в том, что она поступила в университет в обход установленных правил и могла помогать матери в осуществлении мошеннических схем. Сама Чон Ю Ра все обвинения отрицает.

Чхве Сун Силь - основной фигурант коррупционного скандала, разгоревшегося в Республике Корея (РК). Следствие установило, что Чхве Сун Силь, являясь близкой подругой экс-президента Пак Кын Хе, не занимая никаких государственных постов, была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений, а также имела собственный круг советников. Эта группа участвовала в принятии всех важных решений последних лет, включая назначение министров и усиление конфронтации с КНДР. Кроме того, Чхве Сун Силь, пользуясь своим влиянием, принуждала ряд южнокорейских корпораций делать многомиллионные пожертвования в связанные с ней фонды - Mir и K-Sports, в результате чего эти финансовые организации получили 80 млрд вон (72 млн долларов).

Чхве Сун Cиль была задержана прокуратурой по обвинению в мошенничестве 31 октября 2016 года, а 3 ноября окружной суд Сеула выдал ордер на ее арест.

В декабре 2016 года парламент РК объявил об импичменте Пак Кын Хе, а 10 марта 2017 года это решение подтвердил Конституционный суд страны. 31 марта экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор. Против нее был выдвинут целый ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.