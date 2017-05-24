Одесский суд не смог сформировать коллегию по делу о трагедии 2 мая

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Киевский районный суд Одессы не смог сформировать коллегию судей для рассмотрения дела о массовых беспорядках и пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, обратившись в Апелляционный суд Одесской области с просьбой избрать другую инстанцию. Об этом сообщило местное издание "Таймер".

"В суде констатировали, что в настоящее время уголовная коллегия суда насчитывает восемь судей, трое из которых находятся в отпуске, двое - на больничном, а еще у двоих закончился срок полномочий", - сказано в сообщении. Таким образом, в уголовной коллегии суда остался лишь один судья, который мог бы рассматривать дело (судья Чаплицкий). Между тем, коллегия должна насчитывать трое судей.

"В итоге в Киевском районном суде заявили о том, что не могут рассмотреть дело 2 мая и обратились в Апелляционный суд с просьбой передать скандальное дело в какой-то другой суд", - сообщило издание.

Ранее дело рассматривалось в Малиновском районном суде Одессы. Однако 15 мая этот суд удовлетворил поданное ранее ходатайство об отводе из коллегии трех судей. Апелляционный суд Одесской области 21 мая определил подсудность рассмотрения дела и направил его в Киевский районный суд Одессы.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (признан в РФ экстремистской организацией) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.