Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Одесский суд не смог сформировать коллегию по делу о трагедии 2 мая

Международная панорама
24 мая, 19:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, мая. /ТАСС

Апелляционный суд Одесской области попросили избрать другую инстанцию

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Киевский районный суд Одессы не смог сформировать коллегию судей для рассмотрения дела о массовых беспорядках и пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, обратившись в Апелляционный суд Одесской области с просьбой избрать другую инстанцию. Об этом сообщило местное издание "Таймер".

"В суде констатировали, что в настоящее время уголовная коллегия суда насчитывает восемь судей, трое из которых находятся в отпуске, двое - на больничном, а еще у двоих закончился срок полномочий", - сказано в сообщении. Таким образом, в уголовной коллегии суда остался лишь один судья, который мог бы рассматривать дело (судья Чаплицкий). Между тем, коллегия должна насчитывать трое судей.

Смотрите также

Порошенко призвал МВД проинформировать украинцев о расследовании трагедии в Одессе

Грызлов: в событиях 2 мая в Одессе виновны те, кто потакал украинским радикалам

По делу о трагедии 2 мая в Одессе появились еще двое подозреваемых

Одесский суд удовлетворил отвод судей по делу о пожаре в Доме профсоюзов

"В итоге в Киевском районном суде заявили о том, что не могут рассмотреть дело 2 мая и обратились в Апелляционный суд с просьбой передать скандальное дело в какой-то другой суд", - сообщило издание.

Ранее дело рассматривалось в Малиновском районном суде Одессы. Однако 15 мая этот суд удовлетворил поданное ранее ходатайство об отводе из коллегии трех судей. Апелляционный суд Одесской области 21 мая определил подсудность рассмотрения дела и направил его в Киевский районный суд Одессы.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (признан в РФ экстремистской организацией) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу санкций в отношении РФ
2
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"
3
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
4
Сбербанк: средний курс рубля к доллару в 2017 году составит 58 рублей
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
Украина выставила условия выполнения политической части минских соглашений
7
Путин лично наградил российских спецназовцев, сдерживавших два дня атаку боевиков в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама