Задержан пятый подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере

ЛОНДОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Пятый человек, подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере, задержан неподалеку от английского города Уиган. Об этом сообщила полиция графства Большой Манчестер.

"Мы произвели арест в Уигане во второй половине дня в связи с расследованием ужасающего инцидента на "Манчестер-арене". Во время ареста мужчина нес сверток, который мы в настоящий момент изучаем", - информировала представитель стражей порядка.

Как сообщили британские СМИ, среди четырех ранее задержанных по делу о взрыве числится 23-летний Исмаил Абеди, приходящийся старшим братом предполагаемому исполнителю теракта в Манчестере Салману Абеди.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" произошел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, 64 получили ранения, из которых 20 находятся в критическом состоянии.