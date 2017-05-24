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Информационная борьба с Россией остается приоритетом политики США

Международная панорама
24 мая, 20:10 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

В отчетном докладе Конгрессу от Совета управляющих по вопросам вещания США говорится, что "наиболее стратегически важными языками" для организации cчитаются русский, персидский, испанский и китайский

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ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Информационное противодействие России остается приоритетом пропаганды США даже в условиях планируемого сокращения ассигнований. Об этом говорится в новом отчетном докладе Конгрессу США от Совета управляющих по вопросам вещания США (BBG, Broadcasting Board of Governors) для "обоснования бюджетного запроса на 2018 год".

Под контролем BBG находятся телерадиокомпании "Голос Америки", "Свобода" и "Свободная Европа" (РС/РСЕ - вещание на Россию, Восточную Европу и Центральную Азию), "Свободная Азия", ТРК "Марти" (вещание на Кубу), радио "Сава" и телеканал "Аль-Хурра" (вещание на Ближний Восток).

Политические и языковые приоритеты

Составители документа констатируют, что на финансирование BBG в новом финансовом году, начинающемся в США 1 октября, запрошено $685,1 млн, т.е. на $63,1 млн или на 8,4% меньше, чем в текущем году. Но при этом они подчеркивают, что "администрация тем не менее отдает приоритет финансированию (программ) по противодействию российской дезинформации, борьбе с насильственным экстремизмом, а также усилению вещания на северокорейскую аудиторию".

В докладе отмечается, что "наиболее стратегически важными языками" для BBG cчитаются русский, персидский, испанский и китайский. Описывая успехи подконтрольных структур, авторы отчета, в частности, делают упор на совместный проект РС/РСЕ и "Голоса Америки" - ежедневную часовую программу сетевого телевещания на русском языке "Настоящее время". Она нацелена на все постсоветское пространство и предназначена, в частности, для распространения через соцсети. К числу ее "достижений" относят, в частности, прошлогодний видеоролик о "невыполненных обещаниях" российского руководства, якобы пользовавшийся большим успехом не только в соцсетях, базирующихся в США, но и в "Одноклассниках".

Кстати, в 2018 году "Голос Америки", согласно отчету, планирует продолжать развитие проекта "Настоящее время". Но если в прошлом руководство BBG вынашивало планы развертывания круглосуточного сетевого и телевизионного вещания на Россию, то в новом документе об этом уже не упоминается.

Среди успехов в работе на украинском направлении отмечена, в частности, организация регулярных телемостов с участием американских и украинских законодателей.

Сворачивание программ

В новом отчете излагаются планы сворачивания по финансовым соображениям некоторых имеющихся программ. В частности, РС/РСЕ собирается сократить расходы на радиовещание и круглосуточную работу службы новостей на русском языке, полностью отказаться от вещания на средних волнах на Белоруссию, "локализовать в Тбилиси" работу вещания на грузинском языке, оставив лишь малую часть персонала в Праге, "сократить работу азербайджанской службы", "реструктурировать" веб-сайт, нацеленный на Крым.

Однако в финансовом смысле все это большой отдачи не сулит. В основном средства предполагается экономить по линии "Голоса Америки" - за счет "сокращения радиовещания и программ", "перебалансирования программ для Азии" и даже "сокращения вещания на Иран на персидском языке". В частности, запланировано полное прекращение работы "Голоса Америки" на Македонию и частичное свертывание передач на Афганистан, Индонезию, Руанду, Бурунди и Лаос.

"Свободная Азия" намерена для экономии ресурсов "сосредоточить работу на китайском языке на соцсетях", ТРК "Марти" - меньше тратить на подрядчиков, РС/РСЕ - прекратить вещание на пуштунские племена на северо-западе Пакистана, "Сава" - прекратить новостное вещание в ночное время на Ближний Восток. Техническое подразделение BBG выделяет меньше средств на обеспечение радиотрансляций, сетевое - на поддержание "свободы Интернета". Повсеместно планируются постепенное сокращение штатов и уменьшение административных и накладных расходов.

При этом в докладе подчеркивается, что принимаемые меры должны позволить "сосредоточить имеющиеся ресурсы на внешнеполитических приоритетах, включая Россию, Северную Корею и противодействие насильственному экстремизму".

"Отступление в информационной войне"

Несмотря на эти заверения, критики администрации Дональда Трампа в США обвиняют ее в капитулянтских настроениях. Сегодняшняя публикация на эту тему в либеральном сетевом издании Daily Beast озаглавлена "Трамп отступает в информационной войне с Россией".

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