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США намерены решительно защищать от России своих союзников на Балканах

Международная панорама
24 мая, 20:02 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

В Вашингтоне надеются, что "РФ будет играть конструктивную роль на Балканах, как и раньше", но США будут "внимательно следить" за действиями России в регионе

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БЕЛГРАД, 24 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. США намерены решительно отстаивать интересы своих союзников на Балканах, пристально наблюдая за действиями России в регионе. Об этом заявил журналистам заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи после встречи с премьер-министром Сербии Александаром Вучичем.

"Везде, где мы можем найти общие темы с Россией, мы будем разговаривать", - приводит его слова национальная телерадиокомпания Сербии РТС. "Но там, где наши интересы, наши ценности и цели несовместимы, где мы можем столкнуться, мы будем решительно отстаивать и защищать свои интересы и интересы своих союзников", - заявил Йи, отвечая на вопрос о влиянии России на Балканский регион. "В Вашингтоне надеются, что РФ будет играть конструктивную роль на Балканах, как и раньше", но США должны "внимательно следить" за действиями России в регионе, сказал он, упомянув попытку переворота в Черногории и российскую энергетическую политику. "В этом существует элемент нестабильности", - указал зампомощника госсекретаря.

Йи заявил о поддержке европейской интеграции Сербии, а также поздравил Александара Вучича с недавней победой на президентских выборах, передав ему приглашение вице-президента Майкла Пенса посетить США в ближайшие несколько месяцев.

В ответ Вучич отметил, что сохранение стабильности в регионе является основной целью. "Мы согласны, что сохранение мира и стабильности на Балканах представляет наивысшую цель, поэтому мы всегда готовы разговаривать искренне и открыто", - заверил он. Премьер сообщил, что передал представителю Госдепартамента озабоченность относительно возможного избрания Рамуша Харадиная премьером Косово. Сербия имеет отличную от американского видения позицию на вопрос Косова и Метохии, однако Белград будет привержен диалогу с Приштиной, сказал Вучич.

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждался ли вопрос о том, у кого Сербия закупает оружие, Вучич ответил, что "покупка оружия является суверенным правом Сербии, и Сербия сама будет решать это как суверенная и независимая страна".

Ранее Россия безвозмездно передала Сербии шесть многоцелевых истребителей МиГ-29, которые, как ожидается, прибудут в течение марта-апреля и после модернизации до конца года вступят в строй. Кроме того, сербские военные получат 30 танков Т-72 и 30 боевых машин БРДМ-2. Обсуждается передача Сербии ЗРК "Бук-М1" и "Бук-М2", а также зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Тунгуска". Со своей стороны помощь Сербии пообещала оказать и Белоруссия: Минск в 2018 году поставит Белграду восемь МиГ-29 и два дивизиона комплексов "Бук".

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