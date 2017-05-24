CBS: Трамп больше не рассматривает Либермана на пост главы ФБР

ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп больше не рассматривает в качестве кандидата на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) экс-сенатора от штата Коннектикут Джо Либермана, которого сам глава государства называл главным претендентом на этот пост. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источник в вашингтонской администрации.

Такое решение, по его сведениям, может быть связано с тем, что Трамп ранее нанял частного адвоката Марка Касовица, который будет помогать ему во взаимодействии с ФБР, ведущим разбирательство по поводу приписываемого Москве вмешательства в ход американских выборов. Либерман несколько лет работал в адвокатской фирме Касовица.

Президент рассматривает на должность главы правоохранительной структуры кандидатуры исполняющего обязанности директора ФБР Эндрю Маккейба, бывшего сотрудника бюро Ричарда Макфили, экс-губернатора Оклахомы Фрэнка Китинга, бывшего помощника главы Минюста Элис Фишер и члена апелляционного суда штата Нью-Йорк Майкла Гарсиа.

Должность директора ФБР стала вакантной после того, как Трамп по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна принял решение уволить Джеймса Коми. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми возглавлял ФБР менее четырех лет. Он был назначен на эту должность в июне 2013 года предыдущим президентом Бараком Обамой.

По закону президент выдвигает кандидатуру, но после этого ее должен утвердить Сенат Конгресса США.