Число жертв насилия в ходе акций протеста в Венесуэле выросло до 55 человек

МЕХИКО, 24 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Насилие и беспорядки во время акций протеста в Венесуэле с начала апреля унесли жизни 55 человек. Об этом сообщила генеральный прокурор страны Луиса Ортега Диас.

По ее словам, в числе погибших 52 гражданских лица и трое сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, пострадали порядка тысячи человек, в том числе 229 силовиков.

"500 человек были ранены из-за действий сил безопасности", - отметила Диас. Правоохранительные органы возбудили свыше 1,4 тыс. уголовных дел, из которых 1,3 тыс. - за преступления против личности. По словам Диас, к ответственности также были привлечены 19 полицейских и военнослужащих.

Поводом для самых массовых акций протеста в Венесуэле за последние несколько лет послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны.

Согласно подсчетам неправительственных организаций, число задержанных с начала апреля превысило 2,6 тыс. человек, из них более тысячи до сих пор остаются под стражей.